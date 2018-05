Nyborg: Den officielle elektroniske vægt stopper ved 5,448 kilo. Med tre decimaler og næsten 200 gram mere end nummer to, så har Birthe og Poul Madsens kartofler fra de nordfynske højbede i Bogense den nødvendige vægt og volumen til et danmarksmesterskab.

Det blev klart under den officielle vejning På Hotel Hesselet - torsdag over middag - med kontrolvejer Jane Sørensen, Uggerslev, ved vægten.

Med udsigt over Storebælt overrakte formand for Danmarks Kartoffelråd, professor Johs. Nørregaard Frandsen, både diplom, vandrepokal og det kontante bevis på danmarksmesterskabet i dyrkning af frilandskartofler. De hurtige knolde blev belønnet med 4000 kroner i et mesterskab, som ifølge formanden ikke findes meget større. Selv i en tid med slutspil i superligaen, et VM i fodbold og et ishockey-VM indenfor de hjemlige bander er kartoflerne udenfor konkurrence.

- Kartoflen er opkaldt efter det italienske ord for trøffel, tartufo. Og den danske kartoffel er fin som en trøffel og en spiselig hyldest til de danske jordbrug, bemærkede Johs. Nørregaard Frandsen.