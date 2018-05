Bogense: Poul Madsen, som bor på Rugvænget i Bogense, blev torsdag middag for anden gang i sit liv danmarksmester i kartoffeldyrkning. 5,4 kilo nye danske kartofler dukkede op ad mulden i kolonihaven i Havebuerne bag Bogense Skole.

Faktisk var der godt et kilo kartofler mere, men de var over de tilladte seks centimeter, og derfor talte de ikke med i konkurrencen. Men det var alligevel nok for den 82-årige hobbydyrker, som også vandt mesterskabet for fire år siden.

Reglerne lyder, at man ikke må deltage i tre år efter et mesterskab, så det blev et flot gensyn med konkurrencen for Poul Madsen, som har haft kolonihave i Bogense i 16 år efter at være flyttet fra gården i Vester Egense. Kartoflerne bliver fragtet med postvæsenet til kongehuset som selvfølgelig får dem tilberedt og serveret.

Poul Madsen, der jo godt nok er gammel landmand, mener ikke, at han har nogen hemmelige tricks. Hans kartofler kom i jorden den 10. marts.

- Jeg graver jorden 14 dage før, jeg skal bruge den. Og jeg graver altid kompost fra genbrugspladsen ned. Det varmer og løsner jorden, og kartoflerne kan godt lide det, afslører han.

Poul Madsen dyrker den tidlige sort Solist som ikke behøver sprøjtemidler, fordi den er resistent. I efteråret gælder det sorten Nova.

Og selvom de første kartofler altså blev kørt til kongehuset, er der mere end rigeligt tilbage.

- Vi har kartofler nok til hele vinteren. Vi har slet ikke købt nogen i år, fortæller vinderen af konkurrencen, som arrangeres af Danmarks Kartoffel Råd.