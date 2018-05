For et par år siden købte fire fynske vognmænd det skrantende Era-Transport A/S. Siden har de skåret virksomheden til, og nu er den solgt til ny ejer, Anders Nielsen & Co/Ancotrans.

Era-Transport A/S med hovedkontor i Tietgenbyen i Odedn har på en normal dag 80-90 lastbiler beskæftiget med at transportere containere rundt fra punkt A til punkt B på veje i ind- og udland. Men det var i flere år ingen god forretning, selskabet kom ud med underskud år efter år og blev i 2016 solgt til Sammenslutning af Fynske Vognmænd ApS, et selskab dannet af de fire fynske transportvirksomheder Bruun og Nielsen A/S, Poul Schou A/S, Alex Andersen Ølund A/S og Danielsen Transport A/S.

Den nye ejer satte en større turnaround i gang, og nu er Era-Transport blevet trimmet og er atter en så god forretning, at det er lykkedes at sælge selskabet til en ny ejer. Blandt andet blev Era-Transports store grund i Tietgenbyen solgt fra til en af ejerne, Poul Schou A/S, så kun administrationen ligger tilbage, mens lastbilerne har Era-Transport i Middelfart som base.

- Vi overtog Era den 23. februar 2016 og satte fra begyndelsen Michael Gregersen ved roret. Har har forvandlet en underskudsforretning til en strømlinet virksomhed. Hvis Era skal op i næste gear, vil der skulle satses stort, blandt andet med flere lokationer i udlandet, siger Birger Nielsen, formand for bestyrelsen i Sammenslutning af Fynske Vognmænd ApS.

Det har været en naturlig del af processen at sælge Era-Transport videre til Ancotrans, der både har lokationerne og størrelsen til at løfte Era videre, tilføjer han.

Era-Transport ejer kun et fåtal af bilerne, der kører med containere. Birger Nielsen anslår, at 15-17 af bilerne ejes, resten hyres fra gang til gang og har i flere år givet meget arbejde til fynske vognmænd.

Den nye ejer, Anders Nielsen & Co/Ancotrans, er et landets ældste generationsfirmaer med fjerde og femte generation ved roret i transportvirksomheden, der blev grundladt i 1882.

Også Era-Transport var et familiefirma, grundlagt i 1950 af Erik Rasmussen som et enkeltmandsfirma.