Erhvervsmand og iværksætter Nils Foss er død - 90 år. Det oplyser Kim Vejlby Hansen, der er administrerende direktør i Foss A/S til BT.

Ifølge avisen døde Nils Foss onsdag - ganske få dage efter sin 90-års fødselsdag 11. maj. Han havde i mere end 20 år kæmpet med sygdommen Parkinson.

Civilingeniør Nils Foss er stifteren af en af Danmarks store erhvervssucceser - virksomheden Foss A/S, som udvikler og producerer højteknologisk måleudstyr til landbruget og fødevarebranchen.

Det begyndte med et måleapparat, der kunne måle fugt i korn. Siden opfandt han og hans folk redskaber til analyse af mælk, kød, vin og foder.

Firmaet blev grundlagt af fødselaren og hans far i 1956. Virksomheden har hovedsæde i Hillerød, har i dag 1370 medarbejdere på verdensplan og er en del af det familieejede holdingselskab N. Foss & Co.

Virksomheden har bragt stor økonomisk velstand med sig, og familien Foss' formue er de seneste år vokset. Den blev i 2017 listet som den ottende rigeste familie i Danmark med en formue på 12,3 milliarder kroner.

Nils Foss sagde officielt farvel til positionen i toppen af sit livsværk i 2006, hvor han forlod posten som bestyrelsesformand. I dag er det sønnen Peter Foss, der sidder for bordenden ved bestyrelsesmøderne i familievirksomheden.

Han blev født på Frederiksberg, blev student fra Gentofte Statsskole og var færdiguddannet civilingeniør i 1952.

Foruden at have været direktør og bestyrelsesformand i Foss har Nils Foss været administrerende direktør for den danske cementkoncern FLSmidth. Nils Foss' farfar, Alexander Foss, var i sin tid partner i netop FLSmidth, som han var med til at opbygge fra slutningen af 1800-tallet.

Nils Foss har været medlem af hovedbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti og var fra 1989 til 1996 formand for Dansk Flygtningehjælp.

Han var gift med kunstmaleren Dorte Foss og har to sønner, en datter samt otte børnebørn og fire oldebørn. Børnene Peter, Nils Christian og Pernille er alle med i virksomheden Foss' bestyrelse.