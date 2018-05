Nyborg: - Kys vores sko, ellers får du et par flade!

Nogenlunde sådan har det lydt, da en mandlig person sidste år i oktober blev tvunget til at gå ned på knæ og kysse ikke mindre end tre par sko, hvoraf de to par tilhørte personer af det modsatte køn. Episoden fandt sted ved Danehofskolen i Nyborg, og for at gøre ydmygelsen komplet blev den efterfølgende delt på det sociale medie Snapchat.

Bag truslen og den efterfølgende optagelse stod en 16-årig dreng, som nu har fået en dom i sagen ved byretten i Svendborg. Den lyder på 50 dages betinget fængsel med en prøvetid på et år. Ud over det ene forhold blev han også kendt skyldig i at have slået en anden mand med knyttet hånd den 29. marts 2017 om eftermiddagen ved Nyborg Private Realskole.

Han kunne erkende begge dele. Retten lagde særlig vægt på ydmygelsen i forhold ét, mens det var en formildende omstændighed, at personen i forhold to kun kom let til skade. Ud over at modtage dommen har den 16-årig erklæret sig parat til at indgå et program, hvor han skal lære at tøjle sin vrede.