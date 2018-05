Rundt om "Ringen"

Første opera af de fire i "Ringen" er "Rhinguldet", som i Wagner-sammenhæng er en kort sag på kun to timer og 30 minutter.

Klassisk: I begyndelsen var Rhinen. Og det er dér, vi ender, når Rhinen efter godt 15 timers opera går over sine bredder og renser ud i slutscenen i "Ragnarok", den sidste af de fire operaer i Richard Wagners monumentale værk "Ringen". Værket er en kraftpræstation, både for orkester, sangere og publikum. Det omfavner én og bliver en tilstand. Er man bare lidt åben over for operagenren, bør det prøves. Og nu kan værket opleves i sin helhed i Odense i Odeon. Om "Ringen" På tirsdag tager Odense Symfoniorkester hul på operaverdenens jernmand, Richard Wagners 15-timer lange operacyklus, "Ringen". I pinsedagene bringer vi en introduktion til operaerne "Rhinguldet", "Valkyrien", "Siegfried" og "Ragnarok". Tekst og tegninger har tidligere været bragt i avisens magasin, Kultur - set fra Fyn.Odense Symfoniorkesters sceniske udgave af "Ringen" bliver dirigeret af Alexander Vedernikov og instrueret af Jasmin Solfaghari efter koncept af Annechien Koerselman.



Blandt de medvirkende er James Johnson, Torsten Kerl, Gerhard Siegel, Pavlo Hunka, Jennifer Wilson og Magnus Vigilius.Braun



"Ringen" bliver opført i Odeon to gange, først 22., 23., 25. og 27. maj, dernæst 29. og 30. maj samt 1. og 3. juni. Tag ferie, sluk mobilen, kvæl Facebook og træd ind i et fællesskab af ligesindede, hvor du i knap en uge er nedsænket i Richard Wagners univers og musik med de lange melodilinjer og ledemotiver. Næsten som at dykke, som er det, vi skal. Ned i Rhinens dyb for at møde de tre havfruer, Rhindøtrene, og Rhinguldet, som bliver afsæt for al elendigheden, ragnarok og i sidste ende fødslen af en ny verden.

Brummende revolution

Når Odense Symfoniorkesters chefdirigent Alexander Vedernikov hæver taktstokken, er det en historisk begivenhed for orkestret. Få orkestre har kræfter til at binde an med "Ringen" og "tilfældet Wagner", som filosoffen Friedrich Nietzsche kaldte ham. En kontroversiel komponist, som skabte fantastisk musik, men også er beskyldt for at være selve den, der skabte det mentale klima i Tyskland, som lagde skinnerne til Auschwitz. Wagners indledning af "Rhinguldet" er udlagt som begyndelsen på alting. Når lyset er slukket i koncertsalen, begynder en kælderdyb brummen. Tonen Es. Ingen ouverture i traditionel forstand. Kun denne brummen, som af nogle sammenlignes med det ekko, astronomerne kan høre fra The Big Bang, universets skabelse. Det er revolution, du hører. En opera, som begynder uden en ouverture sammensat af højdepunkter fra værket. Aldrig havde man hørt noget lignende ved premieren i 1876 i Wagners festspilhus i Bayreuth.

Ubegavede aftaler

Tonen B kommer til, der kommer mere dynamik i ursuppen, Rhindøtrene synger noget volapyk, men hurtigt skabes sproget, og vi er i gang. Alt er fred og idyl, Rhindøtrene leger og plasker rundt i floden i sikker forvisning om, at Rhinguldet, de skal bevogte, er i sikkerhed. At stjæle det og udnytte dets kraft ved at smede en ring af guldet kræver nemlig, at man afsværger kærligheden. Og Rhindøtrene kan ikke rumme, at noget levende kan give afkald på at elske, selv om de samtidig håner Nibelung-dværgen Alberich for hans tilnærmelser efter først at have flirtet med ham. På den baggrund vælger den rasende Alberich kærligheden fra, røver guldet og vil smede den ring, som giver ham enorm magt. Han kunne ikke få kærlighed, derfor vælger han magten og truer dermed gudernes position. Gudernes overhoved Wotan er bare katastrofalt længe om at indse det. Hos Wagner er guderne ikke meget bevendt, og Wotan nærmest ussel. Med kortsigtede og ubegribeligt ubegavede aftaler forsøger Wotan at regere verden, men aftalerne låser ham. "Jeg, den ufrieste af alle", som han klager i "Valkyrien", den næste opera i rækken.

Smid fordommene

Da Wotan endelig indser Ringens grusomme magt, da kæmpen Fafner dræber sin bror Fasolt for at få fingre i den, indser han også, at han ikke selv kan erobre den på grund af aftalerne. Wotan må skabe et uafhængigt menneske, som kan gøre det beskidte arbejde for ham. Og han skyr ingen midler for at nå målet. Selv blodskam og den største smerte, nemlig at svigte sine egne børn, må der til. Det ender selvfølgelig galt, og selvfølgelig må der en modig, selvstændig kvinde til at afværge katastrofen. Hende møder vi for fuld udblæsning i skikkelse af Brünnhilde i "Valkyrien". Det møde er du rustet til, når du har hørt "Rhinguldet". Har du ikke hørt Wagner før, så smid alle fordommene om bulder, brag og larm og giv det en chance.

