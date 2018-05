Det går rigtig godt for vækstvirksomheden Intelligent Banker, der har til huse i Brandts Passage midt i Odense. Intelligent Banker, som kalder sig selv for "bankernes hotels.com", vandt torsdag en nyindstiftet vækstpris, Vækstpris 2018, som Væksthus Syddanmark står bag. Det skete ved et større arrangement i Videnbyen i Cortex Park ved Syddansk Universitet.

Intelligent Banker Intelligent Banker har omkring 100 såkaldte prissammenligningssider i seks europæiske lande, hvor interesserede kan sammenligne priser fra banker og pengeinstitutter på alt fra kreditkort til pensionsydelser.



Virksomheden får først betaling fra sine kunder, når internetbrugeren via de 100 websites klikker sig helt frem til og gør et køb hos et pengeinstitut.Den fynske fintech-virksomhed har til huse i Brandts Passage, hvor Tidens Samling tidligere boede midt i Odense. Firmaet havde i 2017 en omsætning på 55 millioner kroner og et overskud på 2,2 millioner kroner.



Det var noget mindre end året før og havde årsag i en række store it-investeringer, som ruster virksomheden til fremtiden, så forretningen kan udvides markant med internetsider i langt flere lande.



Der er i øjeblikket cirka 20 forskellige ansatte - svarende til 14 fuldtidsansatte.

Virksomheden vokser år efter år, i 2017 var der igen overskud trods store udfordringer, og ofte fremhæves Intelligent Banker som et godt eksempel på en af de brancher, som Fyn i højere grad skal leve af i fremtiden.

- Den her pris er speciel for os, fordi det udover en vækstpris er en digitaliseringspris. Vores medarbejdere sidder hver eneste dag og koder og programmerer, så prisen er i høj grad også en anerkendelse af deres arbejde, siger Tommy Hummelmose, direktør i og medstifter af Intelligent Banker.

Virksomheden er ikke ukendt med priser. For femte år i træk får virksomheden til efteråret en gazellepris, og Intelligent Banker har også fået en mindre pris i EY's årlige Entrepreneur Of The Year-konkurrence som "best in the region" - bedst i regionen.

Og væksten ser ud til at fortsætte, oplyser Tommy Hummelmose.

- I år kalkulerer vi med godt 60 millioner kroner i omsætning og cirka 6 millioner i overskud. Det ser rigtigt fornuftigt ud så langt, så det regner jeg med, vi opnår, og så vil det være ni år med uafbrudt vækst. Det er vi meget tilfredse med, siger Tommy Hummelmose.