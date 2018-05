Musiker-ægteparret Luise Føns og Anders Haaber bor på andet år i hus med højt til loftet for folk og fæ. Huset ligger på Fruerstuevej i Svendborg, men over det svæver en usynlig paraply af parrets helt eget koncept af fortællinger, sange og musik for børn fra nul år og opefter. "Musikkenborg", kalder de to det. De har lige barslet med en ny samling "Sovesange", som ikke bare kan synges. Der er tilhørende godnathistorier og illustrationer af tegneren Nadia Staldgaard. Ellers bliver tekster, sang og musik i familien. Seks-årige Alvilda har digtet puttesangen om at drømme og flyve op til sol, måne og stjerner og tilbage igen.

Føns og Haaber Luise Føns er født i Vester Skerninge i 1981. Hun dyrkede sang og musik fra en tidlig alder. Gik på Ollerup Friskole og Viby Efterskole for musik og drama. derefter Den rytmiske Højskole. Hun tog HF "on and off", medens hun sang videre, bl.a. som forsanger i "Spooky". Hun kom på lærerseminariet i Skårup, sang hos legenden Leif Lauritsen. Blev sang-og musiklærer. Instrumentet var klaver. Hun studerer nu kommunikation og formidling på Copenhagen Business School.Anders Haaber er født 1980 på Tåsinge. Brødrene Jakob og Mads er også musikere. Anders spillede fra skoletiden i bands. Det første "Rocknes" vandt et år Børnenes Melodi Grandprix. Han begyndte med violin med fik hurtigt mod på tangenter. uddannet pianist fra Det Fynske Musikkonservatorium i 2004. han har haft eget komponistfirma "media Add Music" for filmmusik og sounddesign. Han har mastergrad i Børne-og ungdomskultur. De har medvirket i "ExDjazz", som henholdsvis sanger og musiker.



Sammen med Luise Føns har han døtrene Alvilda på seks år og Amanda på fire år. De har fra 2013 skabt deres eget musikunivers med musik, sang, fortælling og leg for børn fra 0 til 12 år. "Musikkenborg" kalder de konceptet. De er aktuelle med en ny samling "Sovesange" på forlaget "Indblik".

- Hun er yngste medlem af KODA, som beskytter komponisters rettigheder i Danmark, fortæller den stolte pianist og farmand Anders Haaber. Det var også Alvilda, og senere lillesøster Amanda, som inspirerede ægteparret til det musikkoncept, som nu er hele deres liv.

- Alvilda var for tidligt født, og sangene til den første "Bim Bam Baby" kom sammen med de øvelser, vi blev sat til at lave for at stimulere hendes motorik, fortæller Luise Føns.

På opfordring opstod undervisning til musikken og koncerten, som fik sit eget "Baby-Bandet". Det fulgtes op af "Børnebanditterne" som foruden Anders på klaver og Luise på sang har Mads Steffensen på trommer og Morten Overgård-Dahl på strenge. Det er også blevet til koncerten "Jorden Rundt", en samling julesange og meget mere.

- "Sovesangene" har hele pakken, så idéen er at "Bim Bam Baby" i andet oplag også skal have sin bog med historier ved siden af sangene, fortæller Luise Føns, der sammen med sin Anders har planer om at udgive julesangene og stadig har en stor drøm om et børnekulturhus i det sydfynske. De er ikke i tvivl om, at de supplerer hinanden både privat og i "Musikkenborg".

- Vi mødtes til en bryllupsfest, hvor jeg var hyret som musiker. Bruden havde bestilt Luise til at synge en særlig sang, som jeg skulle akkompagnere, fortæller Anders Haaber.

- I en pause snakkede vi og snakkede, og så glemte vi tiden. Så meget, at toastmasteren kom ud og spurgte, om vi ikke havde et job at passe inde ved festen, fortæller Luise Føns.

Parret har givet koncert på Grønland, og til oktober går turen med de nye sange til Færøerne.

- Sovesangene har som koncert den fordel, at vi ikke bliver sure, hvis folk falder i søvn, griner parret.