En 50-årig mand er kørt på sygehuset efter en arbejdsulykke, hvor han faldt fire meter ned på et betongulv.

En arbejdsulykke er skyld i, at en 50-årig mand er i kritisk tilstand og er kørt til sygehuset.

Det skriver TV2 Nord.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 10.31, hvor der var melding om en arbejdsulykke på en virksomhed på Svanningevej i Aalborg Øst.

Både patrulje, indsatsleder og Arbejdstilsynet blev sendt til virksomheden, da meldingen lød på, at en 50-årig mand var faldet fire meter ned og havde slået hovedet mod et betongulv, og at det muligvis var alvorligt.

Det fortæller Jesper Sørensen, der er vagtchef ved Nordjyllands Politi.

- Vedkommende er bragt til sygehuset, og lægen oplyser, at han er kritisk tilskadekommen, men at han umiddelbart er uden for livsfare, siger vagtchefen til TV2 Nord.

Det er nu Arbejdstilsynets opgave at undersøge, hvorfor ulykken skete.