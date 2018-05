Middelfart: Det er ved at være tid til at få de tre skulpturer fra Tommerup Keramiske Værksted ud i Klimabyen - mere specifikt på Vestre Kirkegård og på pladsen ved Middelfart Kirke.

Det sker med en officiel indvielse den 25. maj klokken 13, hvor der vil være opstilling på Vestre Kirkegård. Mødested er på selve kirkegården ved Kongebrovej.

Kunstværkerne, der er lavet af Gunhild Rudjord, Per Ahlman og Magne Furuholmen, er blevet til i et samspil med Middelfarts eget keramikmuseum Clay, Middelfart Kirke, Middelfart Spildevand, Realdania og Middelfart Kommune. Og repræsentanter - heriblandt borgmester Johannes Lundsfryd (S) - vil holde tale ved indvielsen. Bagefter er Klimabyen vært ved et lille arrangement på pladsen foran Clay, hvor det vil være muligt at tale med to af kunstnerne bag værkerne.

Tilmelding skal dog ske på forhånd på enten mail: tina.karstensen@middelfart.dk eller via telefon 88 88 48 03 senest den 23. maj.