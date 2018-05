Middelfart: Som mange nok allerede har opdaget, hvis de bor eller færdes i den gamle bydel i Middelfart, så har man de seneste mange måneder ikke kunne benytte sig af Brogade, fordi den har været indtaget af anlægsarbejdere, der som en del af Klimabyen er ved at klimasikre det, projektmagerne selv kalder Bykvarteret.

Og ifølge planen skulle de allerede have været oppe i Smedegade, Knorregade og Algade. Men tingene er ikke gået helt som planlagt, erkender projektleder Pernille Svane:

- Vi har lidt udfordringer med ledningerne i jorden dernede, som har givet nogle forsinkelser. Ledningsejerne har været nødt til at lægge flere ledninger, om end de havde planlagt fra starten. Men vi har ikke lavet en ny tidsplan endnu. Vi afventer, at de sidste ledningsarbejder bliver færdige i Brogade og ser, hvor vi reelt havner henne, inden vi begynder at kigge på at revidere tidsplanen, forklarer projektlederen, som håber, at man stadig kan nå at indhente den oprindelige tidsplan for Bykvarteret.