Middelfart: Hvis du har bevæget dig ind i Skovkvarteret i den vestlige del af Middelfart by inden for de seneste par uger, så har du måske lagt mærke til, at det grønne areal foran Middelfart Stadion er blevet forvandlet til en stor jordgrav.

Det første spadestik til Aktivitetsskoven, som er en del af Klimabyen, er nemlig taget, og der vil således det kommende halve års tid været anlægsarbejdere i gang med at forvandle arealet til et nyt udendørs opholdsrum for kommunens borgere.

Om Klimabyen Klimabyen er et projekt for den vestlige del af Middelfart, som ofte er ramt af oversvømmede kældre og vand ved kraftige regnskyl.



Formålet er at håndtere regnvandet på overfladen som supplement til rør i jorden. Klimabyen realiseres i perioden foråret 2016 til efteråret 2018 af Middelfart Spildevand og Middelfart Kommune i partnerskab med Realdania. Projektet har et samlet anlægsbudget på 76,4 millioner kroner, og det er inddelt i tre etaper - Skovkvarteret, Allékvarteret og Bykvarteret - der har hver sin løsning, og hvor regnvandet bliver ledt ud i Lillebælt tre steder. Dertil kommer en fjerde etape, som er den såkaldte Aktivitetsskov på træningsbanen ved Middelfart Stadion.

- Det her bliver mere et sted, hvor man aktivt kan tage hen for at bruge området. Det, vi har lavet i de andre områder, er mere en del af bybilledet, og det er blevet rigtig flot, men det er ikke steder som Aktivitetsskoven, hvor du tager hen for at være sammen med dine børn, fortæller Pernille Svane, der er tovholder på klimasikringsprojektet for kommunen.