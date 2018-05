Kloden rundt

Tyskland: Tysk politi blev forleden tilkaldt til et noget særligt husspektakel. Bekymrede naboer kontaktede alarmcentralen, da de hørte høje råb og mærkelige lyde fra en lejlighed i den sydvestlige tyske by Lörrach. Det viste sig at være et skænderi mellem en 22-årig mand og en papegøje, skriver nyhedsbureauet dpa. Den unge mand var tilsyneladende frustreret over, at papegøjen, som hans kæreste havde købt, ikke ville tie stille. Så han skældte den højlydt ud. Det havde dog den effekt, at papegøjen bare "råbte" igen. Det var så vidt vides kun stemmebånd, der led overlast i situationen. (ritzau)