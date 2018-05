Fra den 21. marts 2018 er efternævnte tildelt fortjenstmedaljen i sølv: Dagplejer i Vejle Kommune Anna Margrethe Sehested, Give. Hjemmeplejer i Thisted Kommune Annette Iversen, Frøstrup. Medarbejder på beskyttet værksted, Trepas Arne Skov Pedersen, Viborg. Sekretariatsleder på Aarhus Universitet Bente Jønshøj, Aarhus C. Ernæringsassistent i Madservice Kronjylland Hanne Nielsen, Langå. Teknisk servicemedarbejder i Randers Kommune Jan Porsborg Larsen, Randers SV. Portør på Slagelse Sygehus Jens Dahl, Vemmelev. Servicemedarbejder i Rehabilitering Nord Jens Henrik Rasmussen, Ringe. Fuldmægtig i SKAT, Selskab Jonna Therese Madsen, Måløv. Tale-/hørekonsulent i Odense Kommune Marianne Hempler, Odense S. Specialarbejder i Tårnby Kommune Peter Heinrich Berg, Kastrup. Overassistent i Herning Kommune Ruth Krabsmark Haunstrup, Vildbjerg. Hjemmehjælper i Østbyens Hjemmepleje Ruth Susanne Hansen, Horsens. Teknisk servicekoordinator på Selsmoseskolen Søren Hyldekrog, Tune. Fra den 6. april 2018 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje med krone: Salgs- og entrepriseleder i NCC Industry A/S Tonny Gabelgaard Lund, Toftlund. Fra den 6. april 2018 er efternævnte tildeltden kongelige belønningsmedalje: Fhv. procesmedarbejder i Leca Danmark Allan Løvkvist Hansen, Randers NØ. Bogholder i GEA Scan-Vibro A/S Anne Merete Sparrewath, Faaborg. Fhv. specialist i Eniig a.m.b.a. Bent Elgaard Bentsen, Aars. Fhv. Material Planner i DuPont Nutrition Biosciences ApS Bente Refstrup Sørensen, Grindsted. Fhv. kundemedarbejder i Nykredit Birgitte Krighaar Jørgensen, Smørum. Specialarbejder i Marius Pedersen A/S Børge Laurits Jeppesen, Gislev. Lægesekretær i Lægehuset, Sæby Hanne Pedersen, Sæby. Fhv. kunderådgiver i Arbejdernes Landsbank Inge Bøgholm, Åbyhøj. Fhv. primær prøvetager i DSV Frø Danmark A/S Knud Preben Rasmussen , Faaborg. Fhv. landbrugsmaskinmekaniker i Hjallerup Maskinforretning A/S Kurt Jensen, Dronninglund. Fhv. receptionist i Bang & Olufsen A/S Lene Inger Givskov, Struer. Fhv. autohjælpsredder i Falck Assistance Nordic Rene Klysner, Borup. Fhv. sekretær i Egmont International Holding A/S Winnie Ungstrup, Kongens Lyngby. /ritzau/