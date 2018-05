Jan Bonde Nielsen fylder 80 år søndag den 20. maj.

Han var en ung mand i 1974, da han som forholdsvis ukendt gartner og forretningsmand smed en pludselig bombe i dansk erhvervsliv.

Den 36-årige Jan Bonde Nielsen havde lånt penge ude i byen og ville have fingrene i aktieflertallet i hovedstadens hæderkronede, men skrantende B&W-skibsværft.

Få når ham til sokkeholderne, når det gælder erhvervsmæssig næse og kynisme. Både skandalerne og millionindtægterne har klæbet til ham.

Under storhedstiden på B&W lod en begejstret dronning Margrethe og prins Henrik sig charmere af den betagende, velformulerede og ulasteligt klædte erhvervsmand. Men medierne gravede mere og mere i skyggesiden af Jan Bondes forretninger, og eventyret fik en brat ende i 1980.

Skibsværftet gik konkurs med et brag. Direktøren på den synkende skude, som ellers har boltret sig på de bonede gulve, røg med i faldet og blev erklæret personlig konkurs.

Bonde, der i forvejen havde likvideret sin første store forretning under mistænkelige omstændigheder, blev efter konkursen tiltalt af bagmandspolitiet for mandatsvig for 146 millioner kroner.

Midt i den enorme medieinteresse flyttede han pludselig til London. Og i 1986, da bagmandspolitiet ankede byrettens frifindelse af Bonde, nægtede eksildanskeren at møde op i landsretten. Ni år senere blev sagen endelig opgivet.

Jan Bonde Nielsen har siden haft den engelske hovedstad som base for forretninger over hele verden.

Især i det tidligere Sovjet har hans næse lugtet penge, men det er også blevet til flere projekter i Afrika. Hans gartnerier i Kenya var med til at starte en milliardindustri i landet. Men han er også blevet beskrevet som den uønskede milliardær i landet og smidt ud af sine jordområder.

En personlig konkurs i London endte med en gældssanering, men den har ikke kostet livskvalitet. Han har flyttet rundt på pengene, så de er uden for kreditorernes rækkevidde.

I 2003 forsøgte han at vende tilbage til dansk erhvervsliv med et bud på industrikoncernen FLSmidth. Men Bondes forsøg på at redde sin ære i hjemlandet slog fejl. (Ritzau)