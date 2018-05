brugslukning

Taulov: Brugsen i Taulov lukker.

Coop oplyser i en pressemeddelelse, at brugsen på Adelvej i Taulov er en af de 15 Dagbli'brugs og Lokalbrugser i landet, der lukker 30. juni.

- Det er ærgerligt for byen og for de kunder, der er glade for at komme i butikken. Det er der ingen tvivl om, siger uddeler Thomas Nissen, som i øvrigt henviser til den pressemeddelse, Coop har sendt ud.

Her lukker brugserne 15 brugser lukker forskellige steder i landet. Det er i følgende byer:Hornsyld, Gørding, Taulov, Nykøbing Mors, Thisted, Resen, Ullerslev, Årslev, Arden, Holbøll Plads, Aalborg SØ, Suldrup, Hjortekær, Smidstrup Strand, Kragelund, Viborg

Han oplyser, at der er 16 medarbejdere i butikken i Taulov, og det dækker over både fastansatte og ungarbejdere. For Thomas Nissen blev opholdet i Taulov kort - han blev ansat 1. februar 2018.

I pressemeddelsen siger kædedirektør Torben B. Andersen, at lukningen skyldes dårlig økonomi.

- Det er butikker, der giver betydelige underskud, og hvor vi gennem flere år har kæmpet for at vende udviklingen. Men i år har butikkerne samlet set desværre forstærket den negative udvikling, trods en stor indsats fra medarbejdernes side. Vi ser derfor ikke flere muligheder for at drive dem videre, siger han.

300 medarbejdere på landsplan berøres af lukningen.