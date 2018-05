Ullerslev: Med udgangen af juni lukker en af Ullerslevs dagligvareforretninger, nemlig Dagli'Brugsen. Det oplyser COOP i en pressemeddelelse.

Brugsuddeler Ulrik Petersen har ikke ønsket at kommentere lukningen, men henviser i stedet til den presseansvarlige i COOP, Jens Juhl, der kan bekræfte lukningen af i alt 15 Dagli'Brugsen og LokalBrugser rundt om i landet, herunder i Ullerslev.

- Vi er nødt til at forbedre vores samlede indtjening, fordi vi står og skal bruge penge til investere i nyt it og en digitalisering, der skal være med til at fremtidssikre hele COOP. Derfor kan vi ikke vedblive med at finansiere butikker, der giver underskud år for år. Vi har nok været de mest langmodige på det punkt i dansk dagligvarehandel, men vi kan ikke blive ved med at udvise den samme tålmodighed. De butikker, hvor vi kan se, at det er ved at vende, har fået lov til at overleve. Det er dyrt at lukke butikker. Men her er tale om butikker, hvor vi ikke tror på, at de vil give overskud indenfor en overskuelig årrække, siger han.

Ifølge den presseansvarlige har COOP ikke noget at bruge butikkerne til efter den 30. juni. Derfor er andre meget velkomne til at købe eller overtage lejemålene, fortæller han.

Sidste år lukkede Kiwi sin butik på Nyborgvej i Ullerslev. Lokalerne blev senere overtaget af Netto. Derudover har Ullerslev en SPAR-købmand, der har adresse lige overfor Dagli'Brugsen.