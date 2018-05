Medlemmerne af Grundejerforeningen af 1956 vil kæmpe for, at deres store grunde langs Egeskovvej kan få helårsstatus. I dag er de kolonihaver, men den status er ikke varig. Derfor kan der ændres status uden at kommunen er forpligtet til at etablere andre kolonihaver. Det er Erhvervstyrelsen, som skal godkende en eventuelt ny status på grundene og det kræver, at støjgrænserne i forhold til helårsbeboelse kan overholdes. Shell Raffinaderiet er genbo til området, og har i dag en støjgrænse på 53 dB ved kolonihaverne. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen