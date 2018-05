Årslev: Fra den 30. juni i år er det slut med at handle i Dagli'Brugsen på Overvejen i Årslev.

Brugsen er nemlig med på listen over Dagli'Brugser og Lokalbrugser, som skal lukkes, fordi de kører med store underskud, oplyser Coop ifølge TV 2 i en pressemeddelelse.

I brugsen i Årslev bekræfter en ansat, at brugsen er med på listen og lukker den 30. juni i år, men vedkommende henviser ellers til Coop for yderligere kommentarer.

"Det er butikker, der giver betydelige underskud og hvor vi gennem flere år har kæmpet for at vende udviklingen. Men i år har butikkerne samlet set desværre forstærket den negative udvikling, trods en stor indsats fra medarbejdernes side. Vi ser derfor ikke flere muligheder for at drive dem videre", siger kædedirektør i Dagli'Brugsen Torben B. Andersen i pressemeddelelsen.

Ifølge informationsdirektør Jens Juul Nielsen er det endnu ikke besluttet, hvad der skal ske med bygningen på Overvejen.

- Det skal vi til at se på nu, men vi er åbne over for det hele - både hvis folk vil leje den eller købe den. Det gælder også i forhold til, hvis man vil åbne en dagligvareforretning på stedet, siger informationsdirektøren.

Dagli'Brugsen er nærmeste nabo til Rema 1000, og derudover har Årslev/Sdr. Nærå også en Spar. Den genåbnede for kort tid siden med nye ejere.