Topchef i Mærsk vil sætte færre skibe i søen for at holde hånd under indtjeningen. Nær fremtid ser dyster ud.

Et kvartal med milliardunderskud på bundlinjen får topledelsen i A.P. Møller - Mærsk til at sætte nye initiativer i gang, der skal gøre virksomheden bedre i stand til at tjene penge.

Et af initiativerne handler om, at der skal skrues ned for kapaciteten i containerforretningen, lyder det fra topchefen i A.P. Møller - Mærsk, Søren Skou. Det er især i containerforretningen, der er en del af divisionen Ocean, indtjeningen halter.

- Vi kigger på initiativer, der kan øge vores omsætning, som at sætte priserne op, indføre flere gebyrer og at sælge lidt mere. Og endelig - og måske det allervigtigste - at få gang i vores omkostningsprogram, siger Søren Skou i et interview med Ritzau Finans.

- Noget af det handler om at tage kapacitet ud. Vores ambition er, at vi ikke vil vokse kapacitet i segmentet i år eller næste år, siger Søren Skou.

Torsdag morgen fremlagde han et regnskab for første kvartal, der nok bød på stigende omsætning, men samtidig havde et underskud på 239 millioner dollar. Det svarer til et underskud på 1,5 milliarder i danske kroner.

Regnskabet er det første med en ny struktur i Mærsk, der skal transformere sig fra olie- og rederigigant til transport- og logistikgigant. Derfor er blandt andet olieforretningen solgt fra.

Regnskabet får en hård medfart på fondsbørsen i København, hvor aktierne i Mærsk faldt med 10-11 procent i løbet af torsdag.

Ifølge senioranalytiker Morten Imsgard er det skuffende, at Mærsk ikke har kunnet mindske sine omkostninger. Det skal ledelsens initiativer råde bod på.

- Man tager simpelthen skibe ud. I sidste ende er fragtraterne skruet sådan sammen, at jo mere kapacitet, der tilbydes til kunderne, jo lavere er prisen typisk. Ved at fjerne nogle skibe kan det være med til at holde hånden under fragtraterne.

- Det giver også en bedre udnyttelse af kapaciteten, fordi de skibe, der er tilbage, har flere containere med om bord. Det giver bedre styring af omkostninger og dermed også bedre indtjeningsevne, siger han.

Det er nødvendigt, hvis Mærsk-ledelsen skal leve op til det, de har lovet, om årets bundlinje, lyder det. Den lyder på et resultat på mere end 356 millioner dollar efter skat.

Fra Mærsk lyder det om forventningerne, at de kan fastholdes, men at risikoen for en handelskrig mellem Kina og USA, lurende sanktioner mod Iran og stigende oliepriser skaber usikkerhed.

Det tegner ifølge chefaktieanalytiker Michael Friis Jørgensen fra Alm. Brand ikke godt.

- Hele sprogbrugen i regnskabet er skuffende. Det leder tankerne hen på, at andet halvår bliver om muligt endnu mere udfordrende, siger han.