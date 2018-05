Gammelheder

I dag: ... er det 48 siden, at københavneren Johnny Noer, der var leder af bevægelsen "Unge kristne", takkede nej tak til en invitation om at komme og tale ved sexmessen i Fyens Forum.

- Vi ønsker ikke at sætte vores ben ved sexmessen, og vi vil gøre alt hvad vi kan for at forhindre, at andre gør det, lød budskabet fra Johnny Noer, der havde modtaget et brev fra arrangørerne af sexmessen med en indbydelse til at stige på talerstolen og tale sin sag.

- Hvor tolerant indbydelsen ellers er formet, vil vi dog tillade os at sætte spørgsmålstegn ved motivet. Hvis sexmessens arrangører virkelig ønskede at høre evangeliet, ville de nok opsøge os andre steder, mente Johnny Noer. (SP)

