Håndbold: Når Kræftens Bekæmpelse går ind i samarbejdet med Odense Håndbold, har det til formål at indsamle penge til KræftensBekæmpelses vigtige arbejde med brystkræft inden for: Forskning, forebyggelse samt oplysning og rådgivning tilkræftramte og deres pårørende, melder klubben.

Desuden kan samarbejdet også være med til at sætte fokus på vigtigheden af at dyrkemotion i forbindelse med forebyggelse af brystkræft.

Landsholdsanfører og en af Odense Håndbolds store profiler, Stine Jørgensen, har takket ja til at være ambassadør forStøt Brysterne-kampagnen. En af Stine Jørgensens opgaver bliver blandt andet at være frontfigur for de støttearmbånd, derkommer til salg i forbindelse med kampagnen.

Administrerende direktør for Odense Håndbold, Mark Jespersen, glæder sig til samarbejdet:

- Kræftens Bekæmpelse har en vigtig sag, som vedrører os alle, og da vi arbejder i et kvindemiljø, føler vi et naturligt ansvar for at kunne gøre enforskel for brystkræftsagen.

- Hos Odense Håndbold ønsker vi ikke kun at sætte fokus på brystkræftsagen i Odense eller på Fyn. Det er vigtigt for os, at vores samarbejde skaber fokus på landsplan, og det kan vi som et nyt storhold være med til.

Lotte Rask, der er kampagneansvarlig for Støt Brysterne, ser dette potentiale i samarbejdet:

- Odense Håndbold er en dygtig og visionær størrelse. Kombinationen af klubbens ambitioner, de mange landsholdsspillere og den flotte position idansk kvindehåndbold gør, at de er en interessant samarbejdspartner og et rigtig godt match for os. Det overskud og engagement, som både spillere og klub lægger for dagen i forbindelse med samarbejdet, er både stærkt og rørende.

I eftersommeren offentliggøres samarbejdets detaljer.

Men en af tankerne er blandt andet, at Odense Håndbold skal spille i lyserødt til en udvalgt kamp.

Kommerciel chef i Odense Håndbold, Lars Peter Hermansen, ser samarbejdet som en event:- Vores klub, fans, samarbejdspartnere, leverandører, vores hal - ja, forhåbentlig bliver hele Odense en del af kampagnenog den event, som vi ønsker at skabe.

Lars Peter Hermansen fortsætter:

- Vi vil være mere end et håndboldhold. Vi vil gerne gå forrest for en vigtig sag somdenne, og vi lover, at aktiviteterne genererer opmærksomhed og god økonomi til Støt Brysterne-kampagnen.