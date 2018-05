Der skal samles op på aktuelle udviklingsprojekter, når der onsdag den 23. maj er borgermøde i Gudbjerg. Det sker i forsamlingshuset, og på programmet er blandt andet en præsentation af byggeprojektet på grunden over for Dagligbrugsen.

Formålet er at informere om igangværende udviklingsprojekter - heriblandt arbejdet med at få klyngelandsbyprojektet op at stå, oprettelsen af en hjemmeside/Facebook-side for landsbyen og etableringen af en flagallé.

Det er tilgangen i Gudbjerg, hvor der på onsdag den 23. maj er indkaldt til et borgermøde i forsamlingshuset under overskriften "Soveby eller udvikling?".

På dagsordenen er naturligt nok også planerne for grunden på Teglværksvej over for Dagligbrugsen - en grund, som brugsforeningen anskaffede sig for lidt over for et år siden med henblik på at bygge på den. Til mødet vil man kunne præsentere en skitse for, hvad der skal ske med grunden, afslører Allan Kolding.

- Vi er i gang med at rette de sidste tegninger til, men de skulle gerne være færdige og klar til fremlægning til borgermødet, siger han og fortæller om planerne:

- Det ender nok i, at der bliver bygget syv boliger derovre - flere af dem er ældreboliger og i to forskellige størrelser. Ved siden af det bliver der nok et benzinanlæg ud mod krydset, forklarer brugsuddeleren.

Allan Kolding indrømmer, at projektet ikke er præcist, som brugsforeningen på forhånd havde forestillet sig, men han er positiv over, at det hele skrider fremad.

- Vi er bange for, at der ikke sker noget i et lokalsamfund som vores, hvor der ikke bliver flere munde at fodre, og butikken er presset. Så for at vi kan overleve, er det måske godt at have flere ben at stå på, siger han.