- Nej, det gør jeg ikke. Vi var midt i en vigtig kamp, og på det tidspunkt havde Ole ikke symptomer på hjernerystelse. Og Ole gav selv udtryk for, at han var klar til at prøve. Vi kan ikke sætte det sådan sammen, at vi holder en målmand ude, hver gang han har fået en bold i hovedet.

GOG kan blive alvorlig handicappet i jagten på bronzen. Serien kan således meget vel blive uden den norske målmandsveteran, Ole Erevik, der måtte udgå i Skjern i starten af anden halvleg, efter at han havde fået et skud fra Skjern-streg Bjarte Myrhol i ansigtet.

Håndbold: Efter onsdag aftens nederlag 30-38 i Skjern ligger det fast, at GOG misser årets DM-finale mod BSV og i stedet skal spille bedst af tre bronzekampe mod Aalborg Håndbold - en serie, hvor GOG i øvrigt har hjemmebanefordelen med kamp i Gudme på mandag og i en eventuel tredje kamp, torsdag den 31. maj, mens de to hold mødes i Gigantium, mandag den 28. maj.

GOG-spillerne har fri indtil lørdag, og der bliver altså to træningssamlinger inden første møde med Aalborg Håndbold i Gudme på mandag. Aalborg-spillerne har holdt pause siden i søndags, hvor de tabte deres anden semifinalekamp i træk til BSV.

Nicolej Krickau fastslår, at jagten på bronze bliver kontant hos GOG. Cheftræneren tilføjer:

- Vi fik sølv i pokalen, og vi vil meget gerne have endnu en medalje. Lige nu skal vi alle sammen have lov til at være skuffede over, at vi ikke kom i finalen, men spillerne skal nok være klar til på mandag. Vi tager afsked med mange spillere, når sæsonen er forbi, så det er også sidste chance for dette hold til at tage en DM-medalje.

- Selv om det skulle blive til bronze, er det så ikke en skuffende sæson?

- Bestemt ikke. Jeg er vildt stolt over det, holdet har præsteret i denne sæson - med et stort grundspil, to point med til slutspillet og sejr i den ene af slutspilspuljerne. At det ikke udløste en hjemmebanefordel i semifinalen, og at vi i stedet løb ind i grundspillets vinder, Skjern, med hjemmebanefordel til Skjern, må vi bare notere os. Vi har slået BSV tre gangte i denne sæson.