Svendborg: "Kun mennesker kan finde på at opholde sig på steder, hvor deres forudsætninger for at trives ikke er til stede."

Sådan lyder undertitlen på Svendborg-forfatteren William Fibæk Mikkelsens bog "Skab dig gennem nysgerrighed", og lørdag den 19. maj fortæller han om bogen i boghandlen Arnold Busck i Gerritsgade.

William Fibæk Mikkelsen har skrevet en bog om at invitere naturen ind i kulturhaven, og det har han gjort, fordi han ønsker at inspirere haveejere og lejere til at skabe mere natur i byerne. Han signerer bogen og svarer på spørgsmål mellem klokken 12 og 13.

61-årige William Fibæk Mikkelsen er uddannet voksenunderviser, men arbejder i dag som handicaphjælper. Han er i Svendborg blandt andet kendt som tidligere aktiv i græsrodsgruppen "Syg i Svendborg" og som aktiv i Nikolaj Amstrups (AL) valgkampagne op til det seneste folketingsvalg. (gru)