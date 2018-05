Christian Jensen er produktionschef hos C.C. Jensen og en af dem, der har fået initiativet op at stå, og han forklarer, at det handler om rettidig omhu.

Om initiativet Det er C.C. Jensen, der sammen med Industrien Sydfyn har taget initiativ til at investere i maskiner til industriteknikeruddannelsen på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier.Maskinerne koster en million kroner, og erhvervslivet, Svendborg Kommune og skolen betaler hver en tredjedel. Onsdag 30. maj er der informationsmøde på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier på Porthusvej. Her vil styregruppen præsentere projektet i detaljer for virksomheder, der har eller godt vil have industriteknikere i medarbejderstaben. Der bliver samtidig mulighed for at høre, hvordan man kan oprette praktikpladser eller delepraktikpladser. Mødet er målrettet virksomheder i Faaborg-Midtfyn, Ringe, Nyborg og Svendborg Kommuner. Følgende virksomheder har bidraget til indkøb af maskiner: C.C. Jensen, SSH Stainless, Bila Svendborg, Rantec, Ceropa, Maskinfabrikken Argos, Lykkegaard A/S, Albjergs Maskintec, Maskinfabrikken.dk og SH Group. ( finn )

En industritekniker laver i store træk, hvad en maskinarbejder tidligere lavede - men han eller hun gør det ved brug af computer i stedet for selv at stå ved drejebænken.

Det er baggrunden for, at det sydfynske erhvervsliv sammen med Svendborg Kommune har besluttet at give Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier omkring 670.000 kroner til indkøb af nye maskiner til industriteknikeruddannelsen.

- Og det går ikke. Vi har brug for industriteknikere, hvis vi ikke skal miste industriarbejdspladser til trekantsområdet, så vi er nødt til at rykke nu, siger han.

- Skolens udstyr er utidssvarende og viser slet ikke, hvad en industritekniker kan, og derfor er uddannelsen ikke attraktiv. Men hvis de får nye maskiner, bliver den interessant igen, siger Christian Jensen, der ydermere peger på, at det er fristende for skolen at lukke en uddannelse, som der ingen søgning er til.

Erhvervsskoledirektør: Et vigtigt politisk signal at medfinansiere nye maskiner

Rykket er der blevet.

C.C. Jensen har allieret sig med Industrien Sydfyn, og også Metal Sydfyn, Udvikling Fyn og Arbejdsgiverne har været inde over processen, som er mundet ud i en aftale om, at der bliver indkøbt maskiner for en million kroner.

Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier løfter en tredjedel af regningen, en tredjedel betales af sponsorer fra erhvervslivet, og endelig bidrager Svendborg Kommune med den sidste tredjedel.

Hverdagskost er det ikke, at en kommune køber maskiner til en uddannelsesinstitution, erkender Flemming Madsen (S), der er formand for Teknik- og Erhvervsudvalget i Svendborg Kommune.

- Men det er heller ikke normalt, at erhvervslivet betaler en tredjedel. Det er et usædvanligt samarbejde, men alle kan se idéen i det. Vi har et erhvervsliv, der skriger på de unge mennesker, og der findes stort set ikke ledig, faglært arbejdskraft. Desuden har vi i Svendborg altid villet være en uddannelsesby, og vi vil ikke lukke uddannelser. Så det her er en god aftale, som er til gavn for alle, siger Flemming Madsen.

Allan Kruse, der er direktør for Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier, oplyser, at maskinerne - to 3D-printere og fire computerstyrede fræse- og drejebænke - forventes at være installeret i et nyt industrilab omkring november. Og at forventningen er, at et nyt hold elever vil kunne starte i januar 2019.