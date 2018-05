- Jeg er så gal. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at få fjernet den liste fra nettet, siger Liselott Blixt (DF). Både DF og S går til sundhedsministeren for at få svar på, om listen er lovlig på nettet

- Hvad pokker ligner det. Jeg er så gal, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at få den liste af nettet. Jeg har bedt min sekretær henvende sig til både justitsministeren og sundhedsministeren og få svar på, om det er lovligt at have sådan en liste liggende offentligt, siger Blixt til Fyens.dk

Liselott Blixt, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti har svært ved at få vejret af vrede over listen, der anviser, hvor store doser af almindelige lægemidler, man skal tage, for at begå selvmord.

Opskriften på selvmord med helt almindelige lægemidler vækker politisk vrede og forargelse, og både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti stiller spørgsmålstegn ved, om den er lovlig at have liggende på nettet.

Liselott Blixt, der så sent som i sidste uge oplevede, at en veninde begik selvmord, mener, at pårørende skal melde foreningen "Læger for aktiv Dødshjælp" til politiet, hvis de tror, at deres pårørende har fået "hjælp" fra listen.

- Så bør man melde dem som medskyldige. Det vil være min opfordring, siger Blixt.

Hun påpeger, at politikerne netop har siddet og bestræbt sig på at gøre pakker med f.eks. paracetamol mindre - netop for at forhindre utilsigtet brug af midlet.

- På den måde har vi gjort det lidt mere besværligt for folk, og så kan man nå at tænke sig om og i stedet få hjælp. Og så kommer det her.

Også Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører for Socialdemokratiet, rejser spørgsmål om lovligheden af listens offentliggørelse.

- Jeg har stillet spørgsmålet til sundhedsministeren for at få afklaret, om det ligger inden for den juridiske ramme at have sådan en manual liggende. Der er ingen tvivl om, at det ligger uden for den moralske, siger Flemming Møller Mortensen.

Han tager i lighed med Liselott Blixt skarp afstand fra manualen.

- Jeg kan slet ikke følge tankegangen. Det er på kant med det, der er grundprincipper i Danmark. Jeg mener, vi skal have et samfund, der bærer præg af, at vi har en lovgivning, der skal følges. Her har vi at gøre med personer, som oven i købet har retssager kørende, fordi de ikke har fulgt lovgivningen. Jeg forstår det slet ikke.

Heller ikke Jane Heitmann, sundhedsordfører for Venstre, har noget godt at sige om offentliggørelsen af manualen:

- Jeg må på det kraftigste tage afstand fra at lægge den slags ud på nettet, siger Heitmann til Fyens.dk.

- Aktiv dødshjælp er forbudt i Danmark. I Venstre er vi optagede af, at man i høj grad har mulighed for at få indflydelse på, hvordan man gerne vil dø, hvis man f.eks er uhelbredelig syg. Vi har prioriteret en række initiativer, der skal sikre en værdig død, hvor man bl.a har gode muligheder for smertedækning.