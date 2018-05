Faaborg/Ryslinge: Politikerne i Økonomiudvalget har sagt pænt nej tak til et tilbud fra Ryslingeboen Steffen Møller om at arrangere eventen "Kapere i Faaborg Fjord" i forbindelse med træskibenes ankomst til Faaborg.

Steffen Møller havde søgt kommunens udviklingspulje om 109.000 kroner plus moms til projektet, der inkluderede både krudt, kugler og kanoner samt en robåd udlånt af Fregatten Jylland.

Ideen var at illustrere et "søslag" i den gamle havns ydre bassin, sådan som det kunne have foregået for over 200 år siden. Efter englænderne havde ødelagt store dele af den danske flåde i 1807, måtte danskerne beskytte sig mod angribende fjender i robåde udstyret med en lille kanon i stævnen.

Steffen Møller har tidligere stået i spidsen for events af denne type i Sønderborg og på Ærø.

- Min ide var at lave en kulturel maritim ramme omkring sejlskibsarrangementet. I konkurrence med de andre byer ville det være interessant at vise et andet flag end softice, pizza og pølser. Men at der ikke er penge til det, er fair nok, siger han.