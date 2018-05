Svendborg: Har du det svært med høje lyde, skarpt lys, kunststoffer, ekstrem kulde og varme? Siger du nej tak til at se gyser-, skræk- og voldsfilm, fordi de påvirker dig rigtig meget? Og har du et hjælpergen, der betyder, at du har svært ved at sige fra? Ovenstående er nogle af de symptomer, man har som "særlig sensitiv", og nu opretter Kontakt Mellem Mennesker en ny selvhjælpsgruppe for borgere, der er særligt følsomme.

Det hele starter med et uforpligtende info- og cafémøde i Frivilligcenter Sydfyns lokaler i Havnegade 3 i Svendborg torsdag den 24. maj klokken 16. Tilmelding er nødvendig på adressen birgithe@kontaktmellemmennesker.dk. (gru)