Fodbold

Korinth: Søndag den 27. maj præsenterer Støtteforeningen KIF superliga-fodbold på Old Hansen Park ved Korinthallen, hvor et blandet hold fra Korinth IF; Krarup/Espe Fodbold og Bøgebjerg IF skal forsøge at holde stand mod Odense Boldklubs superligatrup. Ved årets "Trollefest" bliver der således både superligafodbold og masser af underholdning.

Vi får også besøg af Victor, OB´s gæve tiger, der vil forsøge at nå rundt at hilse på alle fodbold drenge og piger på stadion. De, der har mod på det, kan også forsøge at sætte et straffespark ind på OB's målmænd i pausen, fortæller støtteforeningen for KIF i en pressemeddelelse.

Der indledes med Old Boys-forkamp - og her vil der også været et par "stjerner" imellem. Efter kampen mod OB bliver der mulighed for at få autografer og selfies med spillerne.