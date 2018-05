Vejstrup: Det er ikke et helt almindeligt pigekor, der giver koncert i Vejstrup Valgmenighed lørdag den 26. maj klokken 16. Menigheden får besøg af Midtvest Pigekor, der er dannet af korlederen Dorte Bille i 1999 og har en tæt tilknytning til Den Jyske Sangskole i Herning, hvor alle korets medlemmer bliver undervist i sang og hørelære.

Vejen til Midtvest Pigekor går via Spirekoret, Børnekoret og Juniorkoret, og de fire kor tæller i alt 130 piger og unge kvinder mellem 5 og 22 år. De udforsker dynamikken mellem stemme, krop og koncertrum og kombinerer klassisk korklang med koreografi og performance.

Svendborg Musikråd støtter koncerten i Vejstrup Valgmenighed, og det betyder, at billetprisen kan holdes nede på 80 kroner - eller 40 kroner for medlemmer af menigheden. Der er gratis adgang for unge under 16 år. (gru)