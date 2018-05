Stine Jørgensen blev fejret i sin lejlighed på Plejecenter Søbo i Bogense, da de nærmeste pårørende og venner var på besøg for at ønske kommunens ældste borger stort tillykke.

Bogense: Hun sidder helt afslappet i den røde stol. Med en pude bag ryggen.

På bordet står en buket blomster med røde roser i, og der står også et par tomme glas.

Torsdag d. 17. maj er en ganske speciel dag for Stine Jørgensen på Plejecenter Søbo. Hun bliver fejret, fordi hun kan skrive endnu et år ind i sin lange livshistorie. Hun bliver nemlig 106 og får serveret et lille glas Kijafa som en del af fejringen i den lille lejlighed.

Stine Jørgensen er kommunens ældste borger. Det fortæller Bjarne og Hanne Petersen fra Svendborg, som er de nærmeste pårørende til Stine Jørgensen.

- Det har vi fået oplyst hos kommunen, siger Bjarne Petersen.

Parret fra Sydfyn har gennem rigtig mange år været de nærmeste pårørende, da Stine Jørgensens mand og børn er døde. De fleste i Bogense og omegn - ja måske også uden for Fyns land - husker den tragiske ulykke i 1959, hvor fem unge roere fra Bogense omkom på en påskeudflugt til Æbelø. To af de unge mænd var Christian og Jens Jørgensen, som altså også var Stine Jørgensens eneste to børn.

Trods denne store sorg er Stine Jørgensen stadigvæk i live og relativt frisk. Det var først, da hun rundede 101 år, at hun var nødt til at flytte ud af sin lejlighed på 2. sal i Strandparken i Bogense. I dag bor hun på Plejecenter Søbo i sin egen lille lejlighed med direkte adgang til en udendørs terrasse.