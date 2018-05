Debat. En ny billet til livet

En ny billet til livet. Sådan beskrev Kim dét at få et arbejde igen.

Efter fem år på kontanthjælp havde han ellers mistet håbet. Han døjede med slidgigt og Hortons hovedpine, og stoffer og alkohol var blevet en del af hverdagen.

Kim var med andre ord langt fra arbejdsmarkedet, og han var på mange måder udenfor fællesskabet.

Men hvor skidt det end kan lyde, så er Kim faktisk et godt eksempel på noget, vi kan blive endnu bedre til i Odense. Nemlig at have et rummeligt arbejdsmarked.

Med hjælp fra en jobkonsulent kom Kim i arbejdsprøvning, mens han fik hjælp til sit misbrug, og det gik så godt, at virksomheden valgte at ansætte ham i et fast job. Det er supergodt både for Kim og Odense.

De eksempler skal vi have flere af. Vi skal sørge for, at det odenseanske arbejdsmarked også har plads til mennesker, der kæmper med andre problemer end arbejdsløshed.

Derfor er vi nu i Beskæftigelses- og Socialudvalget gået i gang med at diskutere en strategi for det, jeg kalder det rummelige arbejdsmarked.

Et arbejdsmarked, hvor man ikke altid behøver at være 100 procent velfungerende for at kunne arbejde - så længe man får den hjælp, man har brug for ved siden af.

Vi kommer i strategien til at fokusere netop på noget af det, Kim også prøvede: En tilgang, vi kalder Job First. Altså at den arbejdsløse kommer i arbejde, også selvom der stadig er andre problemer at slås med. Det at have et arbejde kan nemlig være med til at løse andre problemer, som Kims situation så fint har vist.

Vi kommer også til at have et særligt fokus på de unge, der er i en udsat position. Nogle af dem skal have hjælp til at tage en uddannelse, så de kan komme videre i livet, mens andre skal have et job. Det kræver, at vi i kommunen er klar med den rette hjælp og opkvalificering, og det kræver, at virksomhederne er klar med studiejobs og praktikpladser.

Den nye strategi betyder ikke, at vi skal skubbe til de folk, der ikke kan. Dem, der ikke kan klare et arbejde, skal have en anden hjælp. Her handler det om sociale indsatser. Men dem, som kan og vil, skal vi være klar til at støtte, så de kan få lov at blive en del af det odenseanske arbejdsmarked.

Det stærke samarbejde mellem kommune og virksomheder er nøglen, hvis vi skal lykkes og nå målet om et mere rummeligt arbejdsmarked i Odense. Vi skal være klar til at omskole og opkvalificere de arbejdsløse til at matche efterspørgslen på arbejdskraft, og det skal være så let som muligt for virksomhederne at tage en ny medarbejder ind, der har andre behov end så mange andre. På den måde kan vi sammen få flere med i det fællesskab, det er at have et arbejde.

Sammen skal vi tage et socialt ansvar. Det har vi brug for, så vi kan give flere som Kim en ny billet til livet. Det vil gavne både det enkelte menneske og Odense.