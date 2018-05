Ollerup: Har du taget stilling til, hvad der skal ske med din arv den dag, du ikke er her mere?

Spørgsmålet bliver stillet af organisationen SOS Børnebyerne som optakt til et informationsmøde om testamente og arv.

Det foregår på Gymnastikhøjskolen i Ollerup torsdag den 24. maj mellem klokken 16 og 18.

På mødet vil organisationens frivilliggruppe i Svendborg fortælle om SOS Børnebyernes arbejde, og de to advokater Julie Skaarup Bergstrøm og Maria Schaumann fra Advokat Fyn vil fortælle, hvad der skal til for at et testamente bliver bindende og hvilke muligheder, man har for at betænke velgørenhed i et testamente.

Else Johansen fra SOS Børnebyerne tager imod tilmelding på telefon 6224 2009 eller 2464 6263 senest den 22. maj. (gru)