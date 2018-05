Middelfart: Byens største korkoncert kalder DOF Middelfart Musikaftenskole korkoncerten 24. maj klokken 19 i forhallen til rådhuset.

Hele 150 sangere fra fem kor hæver stemmerne denne aften.

- Rådhuset, der blev indviet sidste efterår, er bygget, så man netop kan gennemføre denne type arrangementer på den store trappe i forhallen, fortæller Mette Engleson fra borgmesterkontoret. Og det er første gang, at mulighederne bliver udnyttet.

Koncerten er sammensat af et repertoire over temaet forår og sommer, og sangene bliver leveret af Carambakoret, Kor Kalliope, X-tetten, Choir Please og Sangkoret Skjold. Korene slutter med et fællesnummer som en hyldest til foråret.

Det er Hans-Henrik Skieller, som er korleder for Choir Please, der har stået for koordineringen af bidragene fra de enkelte kor, og fællesnummeret bliver også under hans ledelse.

Alle fem kor er er tilknyttet DOF Middelfart Musik-Aftenskole, som er en af de største aftenskoler i Middelfart. /EXP