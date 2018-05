Men spørger man borgmester Hans Stavnsager (S), er der begrundet optimisme om, at sygefraværet vil falde og tilfredsheden stige i 2018. På Sundhed- og Omsorgsområdet har kommunens ledelse for nogle måneder siden valgt at ændre på en organisations-struktur, der gav anledning til mange frustrationer hos de ansatte.

- Undersøgelsen illustrerer, at vi havde en struktur, der aldrig kom til at virke, og det var også derfor, vi tog konsekvensen og ændrede den. Derudover satte vi jo seks millioner kroner af på budgettet sidste år, så vi kan arbejde mere strategisk med at skabe bedre trivsel i en organisation, der skal være i stand til at tackle de forandringer, der hele tiden er, uden at det går ud over medarbejdertrivslen, siger Hans Stavnsager.

Har organisationsændringen så hjulpet?

- Det er mit indtryk. De meldinger, jeg har fået fra Sundhed- og Omsorgsområdet er, at de er godt tilfredse med den beslutning, der er truffet og kan se sig selv i den nye organisering og tror på, at den kommer til at fungere, siger han.

Sygefraværet er også steget?

- Ja, og de ting hænger jo sammen. Noget af det, vi arbejder med i øjeblikket, er at få lavet nogle mere præcise sygefraværs-statistikker. Der er forskel på at have en kræftsygdom, der kræver en langvarig behandling, og så en mere stressrelateret sygdom, der opstår, fordi folk føler sig presset i hverdagen. Det er jo blandt andet det, vi skal bruge de årlige trivselsundersøgelse til - nemlig hurtigt at få lokaliseret, hvor problemerne er, så vi kan arbejde målrettet med at løse dem.

Hvad er målsætningen for FMK?

- Den er, at vi forbedrer os fra år til år. Vi når aldrig det perfekte i så stor en organisation, men når vi har sat penge af til det, er det fordi vi tror på, at vi kan blive bedre, siger han.