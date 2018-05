bus

Fredericia: Nu kan man komme direkte fra Fredericia til Paris med bus. Flixbus åbner den nye rute fredag. Den begynder i København, jyske og fynske passagerer kan stige på i Fredericia, og så går turen non-stop til Bruxelles og videre til Paris.

- Passagererne kan falde i søvn på de danske landeveje og vågne op i Bruxelles næste morgen, mens de vil være fremme til sen frokosttid i Paris, udtaler Winne Højer, landechef for FlixBus i Danmark, i en pressemeddelelse. FlixBus kører med busser, der har en lav CO2-udledning. Det fremhæver selskabet som et miljøvenligt alternativ til for eksempel fly- og bilrejser. Passagerne kan også vælge at tilkøbe CO2-kompensation og derved køre helt CO2-netrualt. Miljøtillægget udgør ca. 1-3 procent af billetprisen, og beløbet investeres i et klimaprojekt, som er certificeret efter internationale standarder.