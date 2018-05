Min Mening: For lidt dansk kød i Coops butikker

Her anden pinsedag og hvor solen har skinnet i en rum tid og grillen har været flittig tændt. Hvorfor dominerer udenlandsk kød så i Coop-slagterens køledisk? Hvis man som forbruger handler de konventionelle hverdagsvarer i butikkens slagterafdeling. Navnene Tyskland, Holland, Irland, England går igen og igen, når man vender pakkerne med "Slagterens" i Coops butikker.

Landbruget har foretaget stikprøver i en del Coop-butikker fordelt i hovedstadsområdet, Vestjylland, og i det østjyske. Her tegner sig det samme billede i alle butikkerne, hvor næsten samtlige af de konventionelle produkter af fersk kød stammer fra udlandet. Det gælder navnlig hakkekød fra kvæg og svin samt udskæringer som skiveskåret stegeflæsk, ribbensteg og svinekoteletter med mere.

Godt nok har vi fælles EU-regler, som skal overholdes med hensyn til dyrevelfærd og veterinærkontrol, men derudover stiller de danske forbrugere/lovgivere ekstra krav til kødproduktion og veterinærkontrol som vi danske landmænd skal overholde. En ting som står i skærende kontrast for mig er medicinforbruget, som ligger væsentligt lavere i danskproduceret kød end i de lande, hvor Coop henter deres kød.

Men derudover har danske landmænd også yderligere restriktioner i forhold til EU - mere plads til løsgående søer, slagtesvin, smågrise. Der er for eksempel en lang række krav til, hvor meget plads en gris og en kylling skal have. Man må heller ikke rutinemæssigt halekupere smågrisene. Med det fodringsmæssige krav går Danmark også længere frem end EU-lovgivningen.

Med alle disse krav til os landmænd synes jeg, det er et paradoks, at det ikke skal komme de danske forbrugere til gode. De vil i hvert fald ikke betale for det, sådan som jeg ser det ligger i Coops køledisk. Men for Coop er deres indkøbspris altafgørende, for de siger, at de ikke kan gøre det bedre i øjeblikket.

Men deres ambition er udelukkende, at de vil sælge dansk svinekød indenfor de næste par år, for Coop har været i forhandling med selskabets kødleverandører i længere tid for at finde frem til en løsning, som kan sikre det danske kød. Det er hverken logistik- eller samarbejdsproblemer, der er skyld i, at Coop endnu ikke har nået en aftale om levering af mere dansk hverdagskød. Det er hovedsageligt prisen på dansk kød, der er en udfordring.

Men også hos Dansk Supermarked der er det cirka halvdelen af kødet, som er dansk trods alt. Der har også været lavet stikprøver hos Rema 1000, og de butikker, som blev undersøgt, var kødet med dansk oprindelse, her var pakkerne mærket med et lille dannebrogsflag i venstre hjørne. Enten er Rema 1000 bedre til at handle kød end Coop, eller også regner de med en anden bruttoavance.