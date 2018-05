Odense HC varmer op til de foreløbig to DM-finaler mod København. Flere ståpladser ville være perfekt, men det er et langsigtet mål. Lige nu glæder ledelsen sig over, at den markante spillertrup i næste sæson udfordres af langt flere kampe.

Håndbold: Odense HC varmer op til en række dage, hvor DM-guldet står på spil. Første finale mod København spilles i hovedstaden på lørdag, og returkampen er på tirsdag i Odense Idrætshal. En eventuel tredje kamp vil blive spillet i København, der vandt grundspillet.

Interessen for returkampen på tirsdag er naturligt nok så står, at der nu meldes udsolgt fra Odense-ledelsen.

- Det vil sige et tal på cirka 2300. Jeg skønner, at vi kunne have solgt et sted mellem 500 og 1000 billetter mere. Vi er lidt ramt af, at vi ikke har ståpladser i Odense Idrætshal ud over nogle få, og det vil vi gerne arbejde på at få som et mere langsigtet projekt, siger direktør Mark Jespersen.

- Når man så den afgørende DM-semifinale mellem Skjern og GOG onsdag aften, kunne man se, hvordan det giver en god stemning med et antal ståpladser, hvor eksempelvis børn og unge er i stand til at skabe en markant atmosfære. Men det er naturligvis et pæn investering, og vi har nogle tanker og koncepter, men det er på den længere bane, siger Mark Jespersen.

Første match i Frederiksberghallen er på samme vis udsolgt, men der er kun plads til 790 tilskuere i den intime hal.