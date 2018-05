Debat: Ny cyberstrategi skal gøre din digitale hverdag tryg

Læserbrev: Vi lever i et af verdens mest digitaliserede samfund, hvor vi er dybt afhængige af IT og ny teknologi. Vores elforsyning, der leverer strøm til vores hjem, styres i stigende grad af digitale systemer. Vi får automatisk løn ind på vores bankkonti, betaler med kredit- og dankort overalt og overfører penge til hinanden med få klik på mobilen. Vi kommunikerer hver eneste dag ved hjælp af computere og mobiltelefoni. Og vi har højt specialiserede sygehuse med intelligent teknologi, hvor læger eksempelvis bruger kirurgiske robotter til operationer.

Derfor tænker de færreste nok over, hvad der kan ske, hvis et cyberangreb rammer vores samfund og eksempelvis sætter vores elforsyning, banker eller hospitaler ud af spil.

Ikke desto mindre må vi se i øjnene, at vi er yderst sårbare over for it-kriminalitet og cyberangreb udefra. Det er derfor helt afgørende, at vi - både som samfund og som borgere - bliver bedre til at forsvare os mod den stigende cybertrussel fra hackere og fremmede magter.

Regeringen sætter derfor med en ny, national cyberstrategi gang i 25 initiativer, som skal sikre, at vi arbejder systematisk for at gøre Danmark til et mere trygt og sikkert digitalt samfund.

Med strategien, som der er sat 1,5 milliarder kroner af til, ruster vi myndighederne teknisk og stiller krav om, at de skal koordinere indsatserne på tværs, når de rammes af cyber- og it-trusler. Og vi gør en indsats for at klæde både borgere, virksomheder og myndigheder bedre på i forhold til digitale trusler.

Truslen udefra kan ikke fjernes og vil kun blive større de kommende år. Men med den nye cyberstrategi vil regeringen sikre, at det danske samfund kan fortsætte med at drage nytte af de teknologiske muligheder, og at danskerne fortsat kan være trygge ved den digitale udvikling.