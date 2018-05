Debat: Ret fejlen Svendborg ... og tænk stort

Læserbrev: I fredags blev det bekendtgjort, at det privatiserede Maritimt Center i praksis fyrede sine to markante profiler, Jay Brun Jensen og Hanne Bourgeat. Begge gør og har gjort et stort arbejde for Svendborg og besidder et hav af kontakter og know how om centrets events og initiativer. Dette vil man nu smide ud med badevandet, da man af kortsigtede besparelseshensyn ikke vil tegne overenskomst.

Jeg boede tidligere i Aabenraa. Her fyrede man for nogle år siden en markant og dygtig turistchef og lukkede turistkontoret. Turistchefen flyttede så til Sønderborg, som lige siden har nydt godt af hans idéer og initiativer. Begrundelsen i Aabenraa var dels besparelseshensyn, og dels at det nu handlede om business i det nydannede Business Aabenraa. I praksis blev Aabenraa turistmæssigt slettet af landkortet.

Da det er Svendborg Kommune som betaler gildet i Svendborg Event, håber jeg, man her besinder sig og ikke begår samme fatale fejl som i Aabenraa. Lav dog den overenskomst og bevar ekspertisen i Maritimt Center. Ellers flytter den måske til Faaborg eller Odense.

Svendborg og det maritime hænger uløseligt sammen. Det er en del af vores dna. Derfor må vi også investere og tænke nyt og stort. Jeg føler, at der på turist- og eventsiden mangler et markant fyrtårn, som markerer byens og områdets status som Sydfyns og Ø-havets maritime hovedstad. Og det er der markante fonde, som gerne vil være med til at fremme. Så det er ikke nødvendigvis kommunen, som skal til pengepungen. Vi skal blot blive enige, og vi skal tænke stort.

Fornylig blev Baagø og Riber-grunden med sine markante pakhuse fredet. Der skal ikke rives ned og bygges velhaverlejligheder alligevel. Her kunne byens vartegn blive det maritime og turistmæssige fyrtårn, vi har brug for. Sydney har sit operahus, Odense sit Odeon. Vi har vores Maritime Oplevelses Rambla. Den kunne sammen med museet og andre interessenter passende flytte ind i de smukke pakhuse.

Lad os få lavet en initiativgruppe, rejst nogle fondsmidler og udskrevet en arkitektkonkurrence. Det sker ikke af sig selv. Det er blandt andet derfor, at vi har så meget brug for Jay og Hanne.