Debat: Tillykke med fødselsdagen og de 70 år, Marianne Kjær

Læserbrev: Museumschef Esben Hedegaard udtalte for nogen tid siden, at han ikke kunne forstå, at rygernes antal pludselig faldt drastisk omkring 1980. Havde Hedegaard læst ugeavisen Svendborg Posten, ville han den 1. december 1976 have læst om en nystartet forening Røgfrit Miljø i Svendborg, som senere ændrede folks rygevaner. Redaktør for ugeavisen, Marianne Kjær, var således den første journalist, der tog denne vigtige sag op og vedblivende bragte alt om foreningens virke, mens andre avisredaktioner i tobakstågerne ikke ville høre på det vås. Selv storrygende journalist Knud Engelbercht, kollega til Marianne og samme redaktion, skrev læserbreve imod mig som stifter og formand for Røgfrit Miljø.

Pengeinstitutterne ville ikke hjælpe økonomisk, og selv Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse med deres store pengetanke ønskede ikke at støtte. 77 procent af befolkningen røg da overalt. I fødevareforretninger, busser, tog fly, arbejdspladser, skoler, tusindvis af børn blev syge i forældrenes tilrøgede biler, og selv sygehusene tillod rygning - et sandt røghelvede.

Marianne Kjær var banebrydende og stod fast, så vi få, der startede foreningen og havde brug for en hjælpende hånd, er Marianne megen tak skyldig.

Meget hurtigt fulgte Svendborg Avis og Fyens Stifttidende efter. Næste led blev opbygning af en Landsforening. Røgfrit Miljø blev en betydelig faktor, som stillede krav og fik dem gennemført, blandt andet et Statens Tobaksskaderåd. Efter 10 års koncentreret arbejde nedlagde vi foreningen.

Da var de 77 procent rygere nedbragt til cirka 20 procent. Det store fald var sikkert dét museumchef Hedegaard henviste til. Ordene "Nej til passiv rygning" var trylleformularen, der fik folk til at holde med at ryge.

Husk, Marianne, hvis du skal have lavet et nyt visitkort at få dette her med. Det kan du være stolt af.