Debat: Tackling på ghettoområderne

Læserbrev: Med Venstres ihærdige indsats er det nu lykkedes at få opbakning til regeringens parallelsamfundsstrategi, hvilket betyder, at fire delaftaler nu er på plads - finansieringen af indsatserne, boligpolitiske initiativer, en aftale på skoleområdet og en aftale på beskæftigelsesområdet.

Siden sidste valg har Venstre sørget for at få gennemført en række initiativer, som bidrager til at tage hånd om udfordringerne med parallelsamfund. Desværre er der områder i Danmark, hvor en stor del lever uden tilknytning til det omgivende samfund. Særligt i Odense, hvor Vollsmose har stået på ghettolisten mere end fire år i træk. Derfor er det glædeligt, at flere partier er gået sammen med regeringen om at få de første fire delaftaler på plads. Særligt fordi delaftalen omhandlende boligpolitiske initiativer netop skal sørge for, at boligområder, der har stået på ghettolisten fire år i træk, skal nedbringe andelen af almene familieboliger til højst 40 procent inden 2030.

Desuden viser tal for 2015-2016, at hele 52,5 procent af beboerne i Vollsmose står uden for arbejdsmarkedet. Derfor er delaftalen på beskæftigelsesområdet mindst lige så vigtig, da vi indfører et forbud mod, at folk på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse må flytte til de hårdeste ghettoområder.

På den måde opnår vi en mere balanceret sammensætning af beboerne i de hårdeste ghettoområder - særligt i Vollsmose. Venstre ønsker et Danmark uden ghettoer i 2030, og med de fire indgåede delaftaler er vi allerede godt på vej.