Middelfart: Når Middelfart Kommune 12. juni markerer, at det er 100 år siden, at den fik sin første folkevalgte borgmester, bliver det med en folkefest midt i Middelfart - en fest, der byder på politiske debatter, mad, aktiviteter, underholdning og musik.

Folkefestens musikalske hovednavn bliver det fynske folkband The White Album. Og det glæder sig til at være med til at fejre demokratiet, fortæller sanger og guitarist i bandet, Jakob Eilsø, som også underviser på DREIB - Den Rytmiske Efterskole I Båring. - Demokratiet er en svær størrelse. Det virker kun, hvis vi alle sammen deltager og engagerer os. Demokratiet er under pres i de her år, så det er noget, vi brænder meget for, og vi er stolte over at kunne give vores ydmyge bidrag til fejringen af fællesskabet, sammenholdet og villigheden til at lytte til den andens holdning, siger Jakob Eilsø.

Udover Jakob Eilsø består folkgruppen af Claus Arvad og Frederik Vedersø. Alle tre bandmedlemmer stammer fra Fyn. /EXP