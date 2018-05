Generelle anvisninger om, hvordan man tager livet af sig, er ikke sig selv strafbare, vurderer professor. Den fynske læge Svend Lings er en af hovedarkitekterne bag listen, som formand for foreningen "Læger for aktiv dødshjælp".

Selv om det kan kaldes moralsk forkert, er det ikke nødvendigvis strafbart at lægge anvisninger ud på nettet om, hvordan man kan tage livet af sig selv.

Det vurderer Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet, efter foreningen "Læger for aktiv dødshjælp" har offentliggjort en udførligt manual til selvmord på foreningens hjemmeside.

- Det er ikke strafbart at forsøge selvmord, men det er strafbart at medvirke til, at en bestemt person berøver sig livet (straffelovens paragraf 240).

- Derimod er generelle anvisninger på, hvordan man kan tage livet af sig, ikke strafbare her i landet, medmindre de retter sig mod bestemte personer, siger han.

Han vurderer også, at it-udbydere ikke har nogen lovbestemt pligt til systematisk at censurere oplysninger, som kan skabe fare for brugerne.

- Udbyderne har heller ikke pligt til at fjerne indhold, som ikke rummer noget strafbart. Så det er op til branchens fælles kodeks og den enkelte udbyders policy, om man ønsker at hoste denne slags oplysninger på sit domæne, siger han.

Den lille forening "Læger for aktiv dødshjælp" har lagt manualen ud, få uger efter at foreningen har opstillet et borgerslag, hvor de ønsker aktiv dødshjælp lovliggjort. Forslaget har lige nu fået omkring 1500 underskrifter.

Der skal 50.000 til, før det tages op i Folketinget. I den offentliggjorte manual, skriver de udførlige instrukser til, hvordan selvmord kan begås med receptpligtig medicin.

Formanden for foreningen er den fynske læge Svend Lings, der sidste år fik frataget sin autorisation som læge, fordi han har fortalt, at han har hjulpet mindst ti mennesker til at dø ved at udskrive sovemedicin til dem og forklare præcis, hvordan det skulle indtages.

Han er også tiltalt for i ét tilfælde at have medvirket til et selvmordsforsøg, der dog mislykkedes, og han risikerer tre års fængsel, når han skal for retten til september.

Det afholder ham dog ikke fra nu at lægge selvmordsmanualen ud. /ritzau/