Rudkøbing: Mens det lokale entreprenørselskab Alf Jensen A/S, som omtalt i avisen forleden, skal udføre arbejdet med at opføre råhusene til det kommende seniorbofællesskab på Bellevue i Rudkøbing, står der efter al sandsynlighed fire Svendborgfirmaer og to fra Odense på de øvrige fagentrepriser.

Byggeriet af de 33 boliger på den gamle slagterigrund kan gå i gang, når Tonny Madsens nedbrydningsfirma, også Svendborg, har ryddet den gamle slagterigrund på havnen.

Følgende firmaer bød lavest på opførelse af seniorboliger på Bellevue i Rudkøbing:



Tømrerentreprisen: Carsten Knudsen tømrer & snedker, Svendborg.



VVS-entreprisen: GK Rør ApS, Odense.



Ventilationsentreprisen: GK Danmark A/S, Odense.



El-entreprisen: Bravida Danmark A/S, Svendborg.



Malerentreprisen: Malerfirmaet Kirkeløkke A/S, Svendborg.



Inventarentreprisen: Svane v/Køkkenhuset Fyn ApS, Svendborg.



Byggeriet bliver inddelt i fire blokke, hvor to blokke får 10 boliger hver, en får syv blokke samt byggeriets fælleshus på 180 kvadratmeter, og den sidste blok seks boliger.



Interessen for boligerne har været enorm, og otte af dem er reserveret folk, som bor uden for Langeland.



Byggeriet står i cirka 71,5 millioner kroner. Langeland Kommune skal betale 10 procent af prisen for anskaffelse, altså godt 7,15 millioner kroner.

Derfor vurderer byggeriets arkitekt, C&W Arkitekter A/S fra Svendborg, at man kan begynde med byggeriet i starten af september. Nedbrydningen af de gamle slagteribygninger skal efter planen begynde, inden udgangen af maj, og der regnes med omkring tre måneder til opgaven.

Projekt- og byggeleder samt tilsynsførende på seniorbofællesskabet, bygningskonstruktør Kim Fink fra C&W Arkitekter, oplyser, at man ikke har de endelige aftaler omkring fagentrepriserne på plads, men at man regner med at opnå enighed med de firmaer, som var lavestbydende ved licitationen. Dette kan dog ikke endeligt bekræftes, før kontrakterne er underskrevet.