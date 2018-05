Bogense: Hændelsen fra weekenden, hvor en 87-årig kvinde, ved et uheld blev lukket inde i en container på genbrugspladsen i Bogense, fører nu til ændringer på kommunens pladser.

Indtil der er fundet en permanent løsning, vil genbrugscontainerne på pladserne i Bogense og Otterup forblive åbne efter lukketid.

- Vi er ulykkelige over, at en borger har været ude for den her oplevelse, hvor hun har været rigtig bange. Det skal være en god og tryg oplevelse at komme på vores genbrugspladser, og det vil det også være fremadrettet, siger leder af Genbrug og Renovation Hans Rasmussen i en pressemeddelelse.

Som en konsekvens af episoden er det besluttet, at dørene til genbrugscontainerne på pladserne i Bogense og Otterup indtil videre vil blive holdt åbne.

Det har ellers været praksis at lukke containerne for at undgå tyveri, men i lyset af det skete bliver der altså nu ændret på den praksis.

- Det er i det hele taget en god anledning til at gennemgå sikkerheden på pladserne og se nærmere på procedurerne på områder, hvor der er grund til at være ekstra opmærksom. Det vil vi bruge ekstra kræfter på de nærmeste dage, siger Hans Rasmussen.