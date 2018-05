Ældrerådet i Odense har fået ny formand. Den rutinerede Dagmar Andersen har sat sig i spidsen for rådets arbejde med at være talerør for kommunens ældre.

Der har været en del blæst omkring Ældrerådet i Odense de seneste uger, men nu tyder meget på, at den værste storm er redet af, efter rådet onsdag eftermiddag i stort set enstemmighed har valgt Dagmar Andersen til ny formand. - Det foregik stille og roligt, og nu vil vi gerne videre frem og få løst de opgaver, vi skal. Vi har allerede lagt nogle retningslinjer for, hvordan vi skal arbejde, og dem retter vi os efter også med den nye konstituering. Alle bliver i de arbejdsgrupper, vi allerede havde lavet, fortæller Dagmar Andersen. I april valgte den ellers nyvalgte formand Johnny Mikael Rasmussen at trække sig efter uenigheder i rådet, blandt andet om hvordan man skulle organisere arbejdet. Desuden valgte tre ud af fire medlemmer at trække sig fra Forretningsudvalget, hvor kun Dagmar Andersen, der den gang var næstformand, blev tilbage. Kort tid efter valgte et medlem af ældrerådet, Jan Rador, at trække sig helt ud af Ældrerådet, som han mente var præget af for meget "person-fnidder-fnadder." Han er nu erstattet af Parly Erik Dupont Rasmussen, der tidligere har siddet i Ældrerådet. Med Dagmar Andersen får Ældrerådet nu en formand, der kender Ældrerådets arbejde særdeles godt. Hun har allerede siddet i tre perioder. Det vil sige 12 år.

Rutineret formand