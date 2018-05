Det er snart slut med at se Gianluigi Buffon i Juventus-trøjen. Den italienske målmandslegende stopper i Torino-klubben efter lørdagens kamp mod Verona.

Det bekræftede 40-årige Buffon på et pressemøde torsdag i Torino.

Fodboldkampen mod Verona bliver Buffons kamp nummer 640 i Serie A. Dermed slår han ikke Paolo Maldinis rekord med 647 Serie A-kampe.

I samlet 655 kampe for Juventus har Buffon ifølge transfermarkt.com holdt målet rent i de 310 af opgørene.

Juventus har i denne sæson vundet det italienske mesterskab for syvende gang i træk, og holdet vandt også pokalturneringen for fjerde gang i streg.

- At slutte dette eventyr med to nye triumfer var vigtigt. Lørdag vil jeg spille min sidste kamp for Juventus, siger Buffon.

Det er dog ikke nødvendigvis et karrierestop på fodboldbanen, oplyser han.

Buffon fortæller, at han overvejer fremtiden, og at der er flere tilbud, som kunne være fristende.

- Det er kun to uger siden, at jeg egentlig havde tænkt mig at stoppe med fodbold, men så kom der tilbud både på og uden for banen, siger Buffon.

Han udelukker et skifte til en rivaliserende klub eller at spille i de lavere divisioner, og han vil tage en endelig beslutning i løbet af kort tid.

- Jeg har tilbud fra flere andre klubber, lyder det fra Buffon.

Som 17-årig fik Buffon i 1995 sin Serie A-debut for Parma, som han vandt Uefa Cuppen med. Det blev til 220 kampe for Parma.

I 2001 skiftede Buffon til Juventus, hvor det er blevet til ni mesterskaber.

Det er blevet til 176 landskampe for Italien, hvilket er rekord, og 4. juni får han en afskedskamp mod Holland. Buffon fik debut for Italien som 19-årig i oktober 1997.

Buffon har med Italien blandt andet vundet VM-guld i 2006 og EM-sølv 2012.

Det lykkedes ikke Buffon og Italien at kvalificere sig til sommerens VM-slutrunde i Rusland. Buffon har ellers været med til VM i både 1998, 2002, 2006, 2010 og 2014.