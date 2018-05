Med købet af HD Ejendomme satser svenske Niam hårdt på ejendomsmarkedet i provinsen, og her er hele organisationen og administrationen i det odenseanske ejendomsselskab et perfekt match.

- Vi har arbejdet benhårdt med optimering i hele organisationen, og samtidig har vi udviklet vores egne it-systemer, som har givet os en høj grad af automatisering, siger Peter Uldall Borch, der også er i gang med at opføre et 7000 kvadratmeter stort erhvervslejemål i Tietgenbyen.

Ejendommene er fordelt over hele landet med en hovedvægt på Fyn og det østlige Jylland. Omkring 65 procent af HD's ejendomsportefølje består af udlejningsboliger. Her er der typisk tale om tæt lav bebyggelse i udkanten af de større byer. Det hele klares af i alt 74 medarbejdere.

- Vi er både overraskede og positive over for markedet i Odense. Alene i løbet af det sidste års tid er der virkelig sket meget. Kristian Krogh, landechef Niam Danmark

Niam AB Med en portefølje til en samlet værdi af cirka 30 milliarder er svenske Niam en af Nordens største ejendomsforvaltere.Det cirka 20 år gamle selskab fungerede oprindeligt som lokal partner for store amerikanske og canadiske pensionskasser, men i dag er investorerne mere spredte. Med en række fonde varetager selskabet ejendomsinvesterigner i hele Norden. For syv år siden etablerede Niam sig i Danmark. Dengang med fokus på ejendomme i hovedstaden. I dag er langt de fleste solgt fra, og i stedet satser Niam nu på de større provinsbyer.

Efter en lang periode med frasalg af ejendomme, nedskæringer og konstant fokus på at reducere omkostningerne ser det nu ud til, at HD Ejendomme for alvor kan lægge en svær tid bag sig. Det tidligere så hårdt plagede ejendomsselskab er nu på udkig efter flere folk - både til drift og administration. Med salget til den svenske ejendomskoncern Niam er der nu atter fokus på udvikling af virksomheden. Investeringerne er allerede i gang, og der er flere på vej.

Ejendommen skal lejes af Cycle Service Nordic, der skal bruge et nyt lager og salgskontor. Virksomheden distribuerer cykelkomponenter til grossister, og hvis alt går som planlagt, vil byggeriet til 50 millioner kroner stå klar i begyndelsen af december.

Og der er flere på vej. I Tietgenbyen og Odense SØ har HD Ejendomme yderligere to grunde på i alt 20.000 kvadratmeter. Her er det også planen at opføre nyt erhvervsbyggeri.

- Dem forhandler vi om i øjeblikket, og samtidig vurderer vi løbende på en række andre projekter - både til vores egen portefølje og i Niam-regi, siger Peter Uldall Borch.

For de nye svenske ejere er HD Ejendomme en oplagt løftestang for de fremtidige investeringer i Danmark. Det fortæller Kristian Krogh, der er landechef i Niam Danmark.

- Vi kunne se, at det her er en velfungerende administrationsforretning. Da vi overtog virksomheden sidste år, havde vi klare mål på boligsiden - også for frasalg. Men markedet i Odense har været med til at definere vores strategi, for det har vist sig, at der er en kæmpe efterspørgsel, siger han og fortsætter:

- Derfor er vi både overraskede og positive over for markedet i Odense. Alene i løbet af det sidste års tid er der virkelig sket meget. Samtidig er det blevet selvforstærkende - når vi både har en unik platform, der kan drive ejendomme, og en økonomisk aktivitet, der stiger, så får vi også lyst til mere.